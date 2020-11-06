آداب عين شمس: سداد المصروفات للمتعثرين.. وتحميل المقررات على سي ديهات

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية انتهت الفترة الماضية من جميع التجهيزات المتعلقة بنظام التعليم الهجين، لافتا إلي أن الدراسة منتظمة بالكلية دون رصد مشاكل منذ انطلاقها في الـ 17 من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الكلية طبقت نظام التعليم الهجين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

مرتضى: المحاضرات مستمرة بالنظام الجديد مابين أون لاين وحضور

وأضاف "مرتضى"، أن المحاضرات مستمرة بالنظام الجديد مابين اون لاين وحضور وجها لوجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كاملة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن الكلية قامت بتحويل جميع المقررات الدراسية إلى إلكترونية، من خلال تحميلها على اسطوانة مدمجة "سي دي" يستلمها الطالب مع المقرر الدراسي الكتاب، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المحاضرات التفاعلية، فضلا عن عمل إيميل إلكتروني لكل طالب يستطيع من خلاله الدخول إلى المنصة الإلكترونية، والتحدث مع عضو هيئة التدريس في أي وقت.

وتابع عميد كلية الاداب، انه تم تقسيم طلاب الفرق المختلفة إلي مجموعات صغيرة تحقيقا التباعد الاجتماعي خلال أيام الأسبوع بحد أقصى 3 أيام الشعبة الواحدة، قائلا: "لو محاضرة فيها 150 طالبا تم تقسيمهم لمجموعتين كل واحدة 75 في المحاضرة الواحدة تحقيقا التباعد الاجتماعي".

وأضاف مرتضى، أن أي قرارات تتعلق بتعليق الدراسة أو نظام التعليم أو طرق التدريس في ظل ظهور أي مستجدات بفيروس كورونا، يرجع لقرار المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مضيفا أن الجامعة مستعدة لأي سيناريوهات، موضحا أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ أمن ومناسب للدراسة للطلاب.

عميد الكلية: دعمنا مشروع التحول الإلكتروني بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير

وتابع أن الكلية قررت الفترة الماضية عددا من الإجراءات تجاه دعم الطلاب، والتي تمثلت في دعم مشروع التحول الإلكتروني بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير والخدمة، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين لمن يثبت عدم قدرته على السداد.