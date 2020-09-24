آداب عين شمس: المقررات الإلكترونية أكثر فاعلية وتناسب الظروف الراهنة

قامت كلية الآداب جامعة عين شمس، بتوحيد جهود القائمين على العملية التعليمية بها، لتحويل جميع مقرراتها الدراسية من مقررات ورقية (كتب دراسية) إلى مقررات إلكترونية (CD) في وقت وجيز، لتطوير العملية التعليمية وتقديمها لطلابها كخدمة متميزة تتوافق مع المتطلبات المستجدة.

يأتي ذلك توافقًا مع جهود الدولة لتطوير قدراتها، من خلال تحديث المنظومة الموحدة للتحول الرقمي بكافة مؤسساتها والذي تضعه في أولى اهتماماتها، وكذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي 2020 / 2021 بالجامعات وسط ظروف وبائية استثنائية، تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تتناسب مع طبيعة الوضع الراهن.

ووفق بيان صادرعن الجامعة، سعت الكلية بدعم من الجامعة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة، تضمن للطالب تحقيق أقصى استفادة علمية متمثلة في تحصيل جميع المقررات الدراسـية على "cd" مدمج، يكون متاحًا لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

وفيما يتعلق بالجانب المادي، قامت الكلية بدعم كامل من الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها عدم تحمل طلاب السنوات الدراسية المختلفة أي أعباء مالية إضافية نظير الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة حديثا لأبنائها ، حيث أن ما ورد من زيادة ضئيلة بقيمة المصروفات أقل بكثير من القيمة الفعلية للخدمة المقدمة للطلاب، فهي تمثل أقل من نصف ما كان يتكلفة أي طالب بالكلية لشـراء المذكرات والمراجع من مصادر غير موثوقة.

وتمثلت تلك الإجراءات في الآتي:

1. دعم المشروع بميزانية تتناسب مع قيمة التطوير والخدمة المراد الوصول اليها لتحقق الهدف المرجوة منه .

2. توجيه إدارة صندوق التكافل المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسداد كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، حال عدم قدرتهم على سـداد المصروفات، وذلك طبقًا لبحوث اجتماعية متوفرة بالكلية يوميًا وأخيرًا.

وانتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقًا، وهي كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والتربية، والبنات، وذلك في إطار استعدادات جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020-2021، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني ورعاية وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح "سعود"، أن جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة وما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر، الانتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.