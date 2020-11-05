عاجل.. حملة ترامب تخسر دعوى قضائية بوقف إحصاء الأصوات في ميشيجان

خسرت حملة ترامب، دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

أعلنت ولاية ميشيجان في نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60% مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87% بعد فرز 99% من الأصوات.

وأشارت المراكز الرسمية، إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، جمع تقريبا 2 788 425 صوتا، فيما حصل الرئيس الجمهوري على 2 639 037 صوتا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

رفعت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، أمس، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيجان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكر ستيبيين: "رفعنا اليوم دعوى قضائية إلى محكمة في ميشيجان لوقف فرز الأصوات قبل أن يتم منحنا الوصول بشكل ملموس. كما نطالب بتحليل بطاقة الاقتراع التي تم فتحها وعدها خلال الفترة التي لم تكن لنا إمكانية الوصول".

وتعتبر ميشيجان من الولايات المتأرجحة التي تلعب نتائج التصويت فيها دورا خاصا في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت الحملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".

وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث في وقت سابق، تقدم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.