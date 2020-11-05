عضو بالحزب الديمقراطي: اتهامات ترامب بتزوير الانتخابات ليست الأولى

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتم في 50 ولاية لها 50 قانون انتخابي مختلف وحاكم الولاية هو الوحيد الذي سيحدد وجود تزوير بالولاية أو عدم حدوث هذا بها.

وأضاف "مهدي" في مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى على فضائية "صدى البلد"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها ترامب في نتائج الانتخابات فقد فعل ذلك في الانتخابات التي جرت بينه وبين المرشح الديمقراطية هيلاي كلينتون، عندما قال إن فوز كلينتون يعني تزوير الانتخابات ورغم حصولها على 3 ملايين صوت أعلى من ترامب إلا أنه فاز بمجموع أصوات المجمع الانتخابي، وترامب قام بأخطاء وخيمة ويريد أن ينجح للتغطية على هذه الأخطاء.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى أن مدير مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي، قال أنه لا يوجد أي عمل ممنهج من أجل تزوير الانتخابات.

وذكر "مهدي" أن البطاقة التصويتية يتم مراجعتها من قبل شخصين قبل مراجعتها عن طريق مجموعة أشخاص للتأكد من وجود توقيع الشخص عليها من أجل احتسابها صوتا صحيحا.

وأوضح مهدي أن ترامب سيلجأ للقضاء لكن بعض الولايات لا تتيح إعادة الفرز لذا فإن ترامب فرصته ضعيفة وهناك ترتيب دستوري حال عدم تسليم السلطة يقضي بتولي مجلس النواب الأمريكي لذا فإن الخطوات الدستورية التي ستستخدم ضد ترامب لإزاحته حال رفضه الاعتراف بالنتائج كثيرة.