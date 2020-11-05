بايدن يسحب كرسي الرئاسة من ترامب.. و"نيفادا" الأمل الآخير

يقف المرشح الديمقراطي جو بايدن، على بعد خطوات قليلة من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالحه، بعد حصوله على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث يتبقى له 6 أصوات فقط على الـ270 التي تضمن له الفوز في الانتخابات، وتعتبر ولاية نيفادا التي تمتلك 7 من أصوات المجمع، هي البوابة أمام بايدن للعبور إلى البيت الأبيض.

وفي الوقت ذاته، تعتبر نيفادا هي الفرصة الأخيرة أمام الرئيس المنتهية ولايته ترامب، في تغيير ميل كفة الانتخابات لصالحه في الوقت الأخير، حيث لم يحصل سوى على 214 من أصوات المجمع الانتخابي، ومع حساب أصوات الولايات التي يتقدم فيها التصويت لصالحه منها بنسلفانيا بـ 20، جورجيا بـ 16، وكارولاينا الشمالية 15 صوتا، بالإضافة إلى 3 أصوات في آلاسكا، والتي يقدر مجموعها بـ 54 صوتا، وهى ليست كافية للحصول على الـ 270 صوتا، مما يجعله في حاجة إلى أصوات نيفادا الـ 7.

وأكدت الولاية أن نتائج الفرز ستكون غدا صباحا، بعد عد 50 ألف صوت عالق، حيث مازالت الولاية تتلقى الأصوات عبر البريد، قال مسؤولو مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا، إن هناك أصوات لا تزال عالقة لم يتم احتسابها بعد، متابعا: "سنستلم غدا أصوات البريد التي أرسلت في 3 نوفمبر".وأوضح مسؤولي مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن التصويت عبر البريد وسيلة جديدة على الولاية، مضيفا: "علينا التدقيق جيدا بالنتائج لأن الولاية مهمة في النتيجة النهائية، سيستمر البريد يصل حتى 10 نوفمبر لذلك لا يمكننا إعلان نتائج".

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت."أوقفوا التزوير".. أكد ترامب وجود تزوير في الانتخابات الأمريكية بشكل مباشر في تغريدة على موقع "تويتر"، والتي حجبها الموقع لاحقا، ويخوض الرئيس المنتهية ولايته حربا شرسة، وذلك بعد تقدم منافسه الديمقراطي بشكل كبير أمامه في عدد من الولايات التي أظهرت المؤشرات الأولية تقدمه بها، منها ولاية نيفادا التي اتهمت حملة ترامب مسئولي الانتخابات في الولاية باحتساب أصوات الأموات، وطالبت بوقف عد الأصوات، وعدم احتساب المخالفة منها.

وخسرت حملة ترامب اليوم دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان، وذلك بعد تقدم بايدن بها، حيث أعلنت الولاية في نتائج أولية عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60% مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87% بعد فرز 99% من الأصوات.