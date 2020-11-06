هاني رمزي يعلن سلبية تحاليل كورونا بعد عودته من الجونة

أعلن الفنان هاني رمزي عبر حسابه على فيسبوك، سلبية تحاليل كورونا بعد عودته مع مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب هاني "يا ريت الناس تعمل تحاليل الكورونا وتطمن على نفسها مع تزايد الأعداد أنا بدأت بنفسى والحمد لله، وربنا يبعد عنا وعنكم شر الوباء وشكرا للدكتور محمد والطاقم الطبي بالجامعة الأمريكية".

و اعلنت منذ ساعات الفنانه زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر الانستجرام بأصابتها بفيروس كورونا.وكتبت"نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

واعلنت امس الاستايلست ريم العدل عبر حسابها وكتبت ريم"رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.واضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع.

واعلنت ايضا ساره عبدالرحمن امس اصابتها بكورونا حيث كتبت سارة عبر الفيسبوك "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي اعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".