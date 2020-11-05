عقب مهرجان الجونة.. صحة البحر الأحمر ترد على إصابة 4 فنانين بكورونا

كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن أعراض كورونا لم تظهر على أي فنان في مهرجان الجونة و لم يثبت إصابة أي منهم بالفيروس، لافتًا إلى أن الفرق الطبية كانت تتابع الحالة الصحية لضيوف ورواد المهرجان على مدار اليوم بصفة دورية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأكد "مرعي" في تصريح صحفي، اليوم، أن فرق طبية مجهزة نفذت خطة لمواجهة فيروس "كورونا" في مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، بتجهيز ١٢ كشكًا متنقلًا ومجهزًا بالإسعافات الأولية وأدوات تعقيم بالإضافة إلى سيارات الفرق الطبية المدربة كانت تتابع الحالة الصحية لضيوف ورواد المهرجان.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات إعلامية إن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بقرية الجونة، مشيراً إلى وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الطبية المعمول.

كان الوسط الفني، شهد إصابة 4 فنانين بفيروس كورونا حيث أعلن ثلاثة منهم إصابتهم وظهور المرض فور عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي، وأعلن مغني الراب "ويجز"، عبر حسابه على "إنستجرام"، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر السوشيال ميديا: "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلعت إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

كما أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك" بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الرابع، وكتبت "سارة": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل"، وأعلنت يارا العشري، مقدمة برنامج "الخلاصة" على راديو إنرجي، إصابتها بالفيروس، وذلك بعد أيام من عودتها من الجونة.

كانت الغردقة استضافت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في الفترة من 23 إكتوبر وحتى 31 أكتوبر السابق بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة في حضور عدد كبير من صُناع السينما العربية والعالمية وقدمته الإعلامية اللبنانية، هيلدا خليفة، واتسم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.