هاني رمزي يكشف أسباب تغيير اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار"

قال الفنان هاني رمزي، إنه أهلاوي، ولكنه شجع الزمالك أمس، باعتباره ناد مصري ليكون النهائي مصريا خالصا بين القطبيين.

وتحدث "رمزي" عن فيلمه الذي تم تغيير اسمه "عمر المحتار"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرًا أنه عٌرض عليه تقديم فيلم كوميدي اجتماعي باسم "عمر المحتار"، وأنه لم يكن يتوقع أن يتسبب ذلك في أزمة وحالة من الغضب والذعر.

وأوضح "رمزي"، أنه أعلن عن الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وأثار ذلك غضب الناس بشكل كبير، واستشعر المواطنون بأنه يسخر من أحد رموز الوطن العربي الذي قاوم الاستعمار.

وأشار الفنان هاني رمزي، أنه اجتمع مع صناع الفيلم والمؤلفين واستقروا على ضرورة تغيير الاسم لافتًا أنه تقدم باعتذار للجمهور باعتبار أنه الموجود في الصدارة "احنا كل غرضنا أننا نسعد الناس مش نضايق أي شخص"، متوقعًا أن يحقق الفيلم نجاحا تجاريا وأنهم سيجدون اسما يليق بهذا الفيلم.