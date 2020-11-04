كريم قاسم وأحمد مالك أبرز المخالطين لسارة عبدالرحمن خلال مهرجان الجونة

حالة من القلق سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات الأخيرة بسبب إعلان 3 فنانين من الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي إصابتهم بفيروس كورونا.

فقد أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة سارة عبدالرحمن والتي حرصت على حضور فعاليات مهرجان الجونة الرابع إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سارة عبر حسابها على "فيس بوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

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وكانت سارة طوال فتره المهرجان تظهر في معظم الفعاليات مع أصدقائها المقربين أحمد مالك والفنان كريم قاسم، والذي شفي منذ فتره من فيروس كورونا في بداياته وكان ظهور قاسم في مهرجان الجونة أول مهرجان يظهر فيه بعد تعافيه من الفيروس.

وقد لاحظ الجميع أن ختام المهرجان لم يلتزم أي شخص من الفنانيين بارتداء الكمامة عكس حفل الافتتاح، والذي حرص ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

سارة إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، المسلسل بطولة دلال عبدالعزيز، وشيرين، والفنان القدير أسامة عباس، وهاني عادل، ونيقولا معوض، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وصفاء جلال ومحمد علاء وسارة عبدالرحمن وفدوى عابد، والطفل أحمد داش ورحمة حسن ونسرين طلعت، ومحمود الليثي، ودعاء حجازي، ومن تأليف هبة يسري.