سلبية تحاليل المخدرات لـ 19 مرشحا لانتخابات النواب بالبحر الأحمر

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر أوراق 19 مرشحا محتملا للنواب، في دوائر البحر الأحمر الثلاث، بواقع ثمانية مرشحين بالدائرة الشمالية وسبعة مرشحين بالدائرة الوسطى وأربعة مرشحين بالدائرة الجنوبية.

وكشف مسؤلو صحة البحر الأحمر أنه حتى الآن لم تثبت أي نتائج إيجابية للمخدرات والمسكرات بين المتقدمين للترشح.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم، استعداد المحافظة انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مؤكدا على عدم دعم أى مرشح بالمحافظة، موضحا أن دور المحافظة هو إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف على حساب طرف آخر.

وتقدم بأوراق الترشح عن الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة كلا من محمد محمد عبدالمقصود و حداد عبد ربه ابراهيم و عاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي و أمجد جمال محمود و أميمة نوبي مصطفى و سيد محمد بشير ومحمد حسين

وتقدم عن الدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم كلا من عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد أبوالوفا ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله محمد سباق.

وتقدم عن الدائرة الجنوبية وتشمل حلايب وشلاتين، كلا من علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفي كتشيب حامد الحسن وعبدالعظيم عبادي وإسماعيل الدكروني.