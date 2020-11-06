شعبة السياحة تعلن أجندة عمل لجنة سياحة الغوص في جنوب سيناء

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن أجندة عمل لجنة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، ستشمل العديد من المحاور للارتقاء بهذا النمط السياحى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه ستتم مخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للعمل على تنفيذ تلك المحاور فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن أهم محاور الأجندة التي سيتم العمل علي تنفيذها هى:

عودة الانترو لرياضة الغوص وتحديد نظام للعمل به

1- ضروره عودة الانترو لرياضة الغوص وتحديد نظام للعمل به وتحديد مناطق خاصة لمزاولة هذا النشاط .

2- عدم إلزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية بالحصول على ترخيص داخل المنشأة السياحية (الفنادق) وذلك أسوة بالمدن السياحية بمصر

3- المحافظة على هوية الغواص المصرى كسفير لرياضة الغوص داخل مصر أمام الزائرين الأجانب المهتمين بهذا النوع من الرياضة والارتقاء به وعمل وثيقة تأمينية على حياة الغواص المصرى فى حالة حدوث وفاة أو إصابة، ووثيقة معاش عند تركه لوظيفته كغواص وذلك بمدة سنوات عمله بهذه المهنة وذلك من خلال التعاقد مع شركات التأمين على الحياة.

عمل اختبارات عملية ونظرية قبل إصدار شهادة مزاولة الغوص

4- إقامة دورات للغواص ومرشد الغوص والاسنوركلينج والعاملين بالأنشطة البحرية وعمل اختبارات عملية ونظرية قبل إصدار شهادة مزاولة العمل التى من خلالها يتم إصدار كارنية مزاولة المهنة وليس اختبار نظرى فقط كما يحدث فى الوقت الحالى.

5- تسهيل وضع تحرك الرحلات البحرية من اماكن رسو المراكب حيث أنه يتم التفتيش والمراقبة من جهات معنية عديدة مما يؤدى إلى طول انتظار السائحين بمدة تبلغ أكثر من ساعة انتظار وهو ما يؤدى إلى استياء السائح من الخدمة المقدمة اليه وتصدير انطباع سيئ لديه عن مجال الغوص والرحلات البحرية .

وكانت الشعبة قد أعلنت انها تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق العديد من الأهداف لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية بمحافظة جنوب سيناء، فضلا عن تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر وذلك عن طريق العمل على حماية السائح الزائر لمصر من محاولة البعض الكسب غير المشروع من تجارة الممنوعات تحت ستار تنظيم الرحلات السياحية ووضع الضوابط والآليات التى تضمن سلامة السائح خلال قيامه بالرحلات مع المنفذين المعتمدين والمتبعين لإجراءات السلامة والأمان.