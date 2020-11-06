عمر كمال: لما غنيت للبنات نجحت وحققت 500 مليون مشاهدة

أكد عمر كمال، أنه تصالح مع زميله حسن شاكوش، وسيقدمان بعض الأغاني بطريقة "الدويتو" مع بعضهما خلال الفترة القادمة.

وأضاف "كمال"، خلال لقائه مع "الأبلة فاهيتا" في برنامج "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه ظل يغني للرجال لمدة 5 سنوات كاملة ولم ينجح إلا حينما غنى للبنات: "البنات بتنجح وفضلت 5 سنين أغني للرجالة ومنجحتش ولما غنيت للبنات نجحت وعملت 500 مليون مشاهدة".

وكشف عمر كمال أنه من أبناء محافظة السويس وجاء للقاهرة عام 2015 لافتًا أنه مازال يقيم حتى الآن في شقة وسيشتري فيلا جديدة عند زواجه.

وتحدث عمر كمال عن فيديوهاته مع مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لتعلق عليه أبلة فاهيتا: "فيديوهاتك مع بيكا أتفه من فيديوهات فيفي عبده بكتير".

وأثنى عمر كمال على حمو بيكا، قائلا إن "دمه خفيف جدا"، وحكى بعض المواقف الطريفة التي حدثت مع حمو بيكا في تونس بسبب اختلاف بعض المفردات التي تعتبر كلمات عادية في تونس وتعتبر ألفاظا خارجة في مصر.

"كنا في تونس فيه كلمات بتتفهم حاجة وعندنا حاجة والراجل بيتصل ببيكا في الفندق بقوله اطلع لك الفطار وهو بيقوله "لاباس" فرد عليه حمو بيكا كلهم مغسولين"، مضيفًا: "هو زي العسل وكلنا بنحبه".

وكشف عمر كمال أنهم قاموا بعمل مسلسل اسمه "ملوخية بالتريند"، مضيفًا أنهم رفضوا الإعلان عن المسلسل: "مش عاوزين نقول عشان لما بنقول نلاقيهم وقفوه على طول" مؤكدًا أن لديه مشاكل مع النقابة: "فيه شوية مشاكل مع النقابة هنحلها قريب".

وأكد عمر كمال، أنهم يمارسوا الغناء هذه الأيام في الأفراح: "الدنيا بدأت تمشي لما فتحوا لنا شوية ابتدت تمشي"، مشيرًا أن سبب حرصه على عضوية نقابة المهن الموسيقية أن لديه بعض الأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بكارنيه النقابة والبطاقة الضريبية: "فيه أعمال مش هتم غير ببطاقة ضريبة وكارنيه النقابة، وبرضه مش عاوزين مشاكل مع أي جهة، وأستاذ هاني شاكر حبيبنا ومنقدرش نزعله".