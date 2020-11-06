غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من 6 أكتوبر لمدة 6 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح يوم الجمعة لمدة (6) أشهر.

تطوير طريق الواحات

وأوضحت محافظة الجيزة، أن ذلك يأتي في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

تحويلات مرورية

والتحويلة المرورية هي القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يميناً بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداث موازيا لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)متر وعرض(25)مترا بمحازاة حى الأشجار، ثم الانحراف يسارا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.