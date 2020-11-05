محافظ الجيزة يتابع استعدادات مواجهة الموجة الثانية لكورونا

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً لمناقشة الاجراءات والتدابير الإستباقية لمواجهة الموجه الثانية المحتملة من فيروس كورونا حيث أكد على أهمية الإستعداد التام تحسبًا لمواجهة أية طوارئ والاستفادة من الخبرات التي جرى إكتسابها خلال المرحلة الماضية مؤكداً أن المرحلة المقبلة لاتقبل التهاون أو التقصير فى إتخاذ الاجراءات الاحترازية وضرورة تلافى السلبيات التى تم رصدها خلال التعامل السابق مع الجائحة لمواجهه تفشى العدوى .

أشار المحافظ أن تراجع أعداد الاصابات خلال فصل الصيف كان سبباً فى تساهل بعض الموطنين وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة وهو ما يجب مواجهتة بزيادة الوعى مؤكداً أنه لابديل عن ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعى وإستخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة العامه .

ووجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على المستشفيات بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مشددًا على ضرورة التأكد من إنتظام تواجد الأطقم الطبية و تقديم كافة أوجه الدعم .

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام جميع العاملين والطلاب بإرتداء الكمامة والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتهوية الجيدة للاماكن المغلقة وتفعيل بوابات التعقيم وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى حالة مشتبه بها مع الغلق الكامل للفصول التى تظهر بها حالات إيجابية وفقا للخطة الموضوعه من وزارة التربية والتعليم .

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل الخط الساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا على مدار الـ24 ساعة وإعداد تقرير بأعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشدداً على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وإرتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين عليها .

أعلن المحافظ عن البدء فى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعه بمختلف القطاعات بالاحياء والمراكز والمدن لتطهير كافة المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتأكيد على دور رجال الدين فى توعية المواطنيين بعدم التهاون فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة موجهاً بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنسيق الجهود فى مواجهة فيروس كورونا .

وفى نهاية الإجتماع شدد المحافظ على متابعة الرقابة على المقاهى والمطاعم والكافتريات والتأكد من إتخاذ الاجراءات والتدابير الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والالتزام الكامل بنسبة التشغيل المحددة وأيضا تشديد الرقابة على مواقف السرفيس والزام الركاب بارتداء الكمامات وأعمال الرقابة على الاسواق وتطهيرها بصفة مستمرة مع مواجهة الاسواق العشوائية .

وخلال الاجتماع أشاد محافظ الجيزة بالمجهودات التى بذلتها الأطقم الطبية خلال المرحلة الماضية وتفانيهم بالعمل وحثهم على مواصلة مسيرة العطاء خلال المرحلة المقبلة فى التعامل مع جائحة كورونا لافتاً انه سيتم تكريم المتميزين من الاطقم الطبية الذين قدموا نماذج مشرفة وتفانى فى العمل خلال الموجة الاولى

ومن جانبة عرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة تقريراً عن الوضع الحالى وخطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية مؤكداً أن الاستعدادات لها أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة مشيرا أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض مشيراً انه تم تنشيط فرق الترصد والتدريب المستمر للأطباء لاكتشاف الحالات المشتبهة والمؤكدة وتسجيلها وحصر المخالطين و متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق أطباء الرعاية الأساسية وتوفير العلاج اللازم لهم فضلا عن التطهير الدوري لمنازل الحالات الإيجابية والمنشآت التي تظهر بها حالات مرضية لافتا إلى إتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخطي هذه المرحلة بسلام.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور السيد ابراهيم الشهابى والاستاذة هند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز ومديرى المديريات.