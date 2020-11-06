يسرا تعلن سلبية تحليل كورونا بعد عودتها من الجونة

طمأنت الفنانة يسرا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، جمهورها بسلبية تحاليل كورونا، والتي أجرتها عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت يسرا على صفحتها الشخصية، "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

وكان سبب إجراء الفنانة تحليل كورونا، هو ارتفاع عدد الإصابات التي تم الإعلان عنها من نجوم الفن خلال الساعات الماضية، فور عودتهم من الجونة.

فقد أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".و أعلنت أمس، الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".