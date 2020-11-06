ضبط أشهر مروج هيروين في مدينة سوهاج وبحوزته 150 جرام

ذاع صيته خلال الشهور الماضية في مجال ترويج الهيروين على الشباب بمدينة سوهاج وقراها، بعد أن حفل سجله الإجرامي بقضايا وصل مجموعها إلى 18 قضية بينهم قضايا مخدرات وهتك عرض وسرقات.

تحركات "أحمد"، البالغ من العمر 33 عاما، كانت تتابعها الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بعد أن وصلت معلومات إلى ضباط مكافحة المخدرات بتجارته المدمرة للشباب، وتمكنت حملة أمنية من رصده في أثناء ترويج مخدر الهيروين بدائرة مركز سوهاج، وقبض عليه وبحوزته 50 تذكرة من مخدر الهيروين، وزنوا 150 جرام.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، قضت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، برواج مخدر الهيروين بدائرة مركز سوهاج، وشكل فريق بحث للوصول إلى الشخص الذي يقوم بالترويج.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "أحمد. ص. ر"، 33 عاما، عاطل يقيم دائرة مركز سوهاج، سبق اتهامه في 18 قضية "مخدرات - سلاح بدون ترخيص – بلطجة - ضرب - سرقة وسائل نقل- هتك عرض - عدم حمل بطاقة - جريمة التهديد".

وتمت مراقبة تحركات المتهم، وأعدت الأكمنة للقبض عليه، وتمكنت حملة أمنية لضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز سوهاج من ضبطه، وبحوزته 50 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، يزنوا حوالي 150 جرام، ومبلغ 3 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.