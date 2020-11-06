في ذكرى وفاته.. والد شقيق هيثم زكي: ألم فراقك لن تمحيه السنين

أحيا رجل الأعمال عز الدين بركات، أرمل الفنانة هالة فؤاد، الذكرى السنوية الأولى للفنان هيثم أحمد زكي، الذي تحل ذكراه اليوم الجمعة، قائلًا: "الحزن والألم والأسي على فراقك لن تمحيه السنين".

وكتب "بركات" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تركت الحياة وأنت في ريعان شبابك وتركت لي ولرامي ألمًا كبيرًا لا يداوي مهما مرت الأيام".

وقال: "أتمنى وأدعوا الله أنّ تكون في جنة الخلد بجوار والدتك التي فارقتنا هي الأخرى وهي في ريعان شبابها والتي لا يمكن تعويضها فكانت خير زوجة وخير أم.. كما كنت أنت خير ابن وخير أخ.. سنظل نتذكركما مدى الحياة.. وحتى ألقاكم".

وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قد وصل إلى القاهرة قبل أيام، بشأن زيارة قبر أخيه، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، اليوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاته.

كما طالبت خبيرة الطاقة إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أصدقاءها، بالدعاء لـ"هيثم"، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه.. بفكركم بيه علشان تدعوا له من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

يذكر أنّ هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني عام 2006 باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "كف القمر"، و"السبع وصايا"، و"دوران شبرا" و"كلبش".