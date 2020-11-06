ديزني تؤجل طرح فيلم Free Guy بسبب كورونا

أعلنت شركة "ديزني" عن تأجيل موعد طرح الفيلم الكوميدي Free Guy لأجل غير مسمى.

كان من المقرر عرض الفيلم في 11 ديسمبر من العام الجاري، ولم يتم تحديد تاريخ عرضه الجديد، ويعد التأجيل ضربة قوية أخرى من كورونا على صناعة السينما.

Free guy من بطولة ريان رينولدز، تايكي وايتيتي، جودي كومر، ومن إخراج شون ليفي، وتصنيفه أكشن، مغامرات وكوميدي.

ومخرج الفيلم شون ليفي، قام بإخراج أكثر من 40 عملا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وشارك في إنتاج أكثر من 50، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 2017 عن مشاركته في إنتاج فيلم Arrival.

أما بطل الفيلم رايان رينولدز شارك في أكثر من 80 عملا، أولها مسلسل Fifteen عام 1991.

وترشح "ريان" لجائزة جولدن جلوب مرة واحدة عام 2017 عن دوره في فيلم Deadpool.

أما تايكي وايتيتي المشارك في بطولة الفيلم، فهو مخرج، مؤلف وممثل، ولد عام 1975 في نيوزيلاندا، أخرج 25 عملا، كتب 23 ومثل في 38 عملا بحسب موقع IMDB.

ترشح تايكي وايتي لجائزة أوسكار 3 مرات، وحصدها مرة العام الجاري في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم جوجو رابيت، كما حصد جائزة بافتا مرة.

وتعرضت صناعة السينما لخسائر كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تأجيل مواعيد طرح عدد كبير من الأفلام بينها "لا وقت للموت" لرامي مالك ودانيال كريج وهو أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

كما تم تأجيل فيلم ماتريكس 4، وفيلم Duel وDeath on the Nile وغيرها، كما تم تأجيل كبرى المهرجانات والأحداث الفنية، أبرزها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا.

كما أن البوكس أوفيس في أمريكا تأثر بشدة بعد ضعف الإقبال على قاعات السينما بسبب انتشار "كورونا"، وهو ما أدى إلى قلة أرباح الأفلام المطروحة.