من إصابة بطل الفيلم لتأجيلات كورونا.. سوء الحظ يلاحق "لا وقت للموت"

واجه أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند "لا وقت للموت" الكثير من الأزمات منذ بدء التجهيزات لتصويره وحتى تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب كورونا، وهو ما أصاب صناع السينما وجماهير رامي مالك ودانيال كريج بطلي العمل بخيبة أمل كبيرة.

في التقرير التالي نرصد ما واجهه صناع الفيلم.

في البداية تعرض الفيلم لأزمة أدت إلى تأجيل استكمال تصويره بسبب إصابة بطل العمل الممثل دانيال كريج في قدمه.

ثم تعرض "لا وقت للموت" لثاني أزماته التي أدت إلى تأخير تصويره، بعدما تم تغيير مخرج الفيلم، حتى تم الاستقرار على كاري جوجي لإخراجه.

بعد تعافي "كريج" والبدء في التصوير مع المخرج "كاري" بدأت أخبار وصور الفيلم تتناقل بشكل واسع خاصة مع وجود الممثل رامي مالك صاحب الشعبية الواسعة، والحاصل على جائزة أوسكار.

يقوم "مالك" بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته، بالإضافة إلى مشاركة كريستوف والتز.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم، ومدته ساعة و43 دقيقة، بتكلفة إنتاج ضخمة تخطت الـ 205 ملايين دولار.

طرحت الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "لا وقت للموت" أيضا، في منتصف فبراير الماضي، والتي غنتها الأمريكية بيلي إيليش، ولاقت نجاحا كبيرا، لكن سرعان ما تعرض الفيلم لضربة قوية أخرى بسبب كورونا، بعدما تم إلغاء جولة الدعاية التي كان من المقرر إقامتها في الصين، حيث كانت دور السينما حينها مغلقة بسبب الفيروس.

ليتم تحديد أكثر من موعد لطرح الفيلم وفي كل مرة تصدر الأنباء الصادمة بتأجيله، حتى تم الإعلان عن تأجيله لفترة طويلة، ليكون الموعد الجديد يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخطط له.

قال صناع الفيلم في بيان: "نتفهم أن التأخير سيكون محبطًا لآمال جماهيرنا، لكننا أجلنا عرض لا وقت للموت إلى العام المقبل".

أصيب عشاق "جيمس بوند" بخيبة أمل كبيرة بعد قرار التأجيل الأخير، ودافع الممثل دانيال كريج، الذي يلعب دور جيمس بوند، عن قرار التأجيل، أثناء ظهوره في وقت سابق ببرنامج "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

قال كريج: "نريد فقط أن يذهب الناس لمشاهدة هذا الفيلم بالطريقة الصحيحة وبطريقة آمنة".

وأضاف: "دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة في الوقت الحالي، نريد إطلاق الفيلم في نفس الوقت في جميع البلاد، وهذا ليس الوقت المناسب"، واستكمل كريج: "لذلك، اختارنا الموعد الجديد في 2 أبريل سيكون يومنا".