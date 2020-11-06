سعر الدولار اليوم الجمعة 6-11-2020.. أعلى بيع في المصرف المتحد

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة، مثل بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك الأهلي، وجاء سعر الدولار كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

ومع اقتراب المرشح جو بايدن للفور بانتخابات رئاسة أمريكا تراجع سعر الدولار لأدنى مستوياته مقابل اليوان الصيني، وارتفع الدولار أمام عملات أخرى، إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم 6 نوفمبر الجاري، في بنك مصر سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في البنك الأهلي نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 20.22 جنيه للشراء و 20.47 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجل وفق آخر تعاملات قبل 6 نوفمبر في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 18.31 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.