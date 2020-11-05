سعر الدولار اليوم الخميس 5-11-2020.. أعلى بيع في المصرف المتحد

تستعرض "الوطن" استمرارًا لما تقدمه من خدمات يومية لقرائها، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة، مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد والبنك الأهلي المصري، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

ومع تبعيات الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد، تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مقابل اليوان الصيني، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وعلى الجانب الآخر ارتفع الدولار أمام عملات أخرى، إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، بعد تقارير إعلامية عن أنّ بنك إنجلترا المركزي، المقرر أن يعلن قراره بشأن السياسة اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة، بحسب رويترز.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجل في بنك مصر سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 20.22 جنيه للشراء و 20.47 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجل في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 18.31 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.