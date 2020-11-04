سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020.. أعلى بيع في المصرف المتحد

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية لقرائها، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة مثل البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك الأهلي، المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم حيث سجل أعلى سعر للبيع 15.77 جنيه وللشراء 15.66 جنيه في 20 بنكًا تتمثل في "التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، hsbc، والاستثمار العربي".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن تعاملات اليوم شهدت هدوء وتوقع بالاقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة خاصة الدولار بسبب زيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 20.22 جنيه للشراء و20.50 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل في بنك مصر نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجل اليورو في المصرف المتحد 18.23 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.