استقرار الدولار في البنوك وأعلى سعر بيع بـ15.77 جنيه

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الإلكترونية، في البنوك وشركات الصرافة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.77 جنيه وللشراء 15.66 جنيه في 20 بنكًا هي: "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، hsbc، والاستثمار العربي".

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك "كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي بيريوس".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.29 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، إذ سجل اليورو سعر الشراء بـ18.53 جنيه، في بنك "الأهلي المصري"، وسجل الإسترليني سعر الشراء بـ20.69 جنيه، في بنك "الأهلي المصري" وهو مستقر.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا مع توقعات بانتعاشة في الإقبال على شراء الريال السعودي والدولار، فضلا عن شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة، على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.