عمر كمال يحيي حفل ختام مهرجان برايتون الدولي في الغردقة غدًا

احتضنت مدينة الغردقة فاعليات مهرجان "برايتون الدولي" في دورته الرابعة، بأحد الفنادق السياحية، قدمته الإعلامية مديحة عاشور، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، تنفيذا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر اختتام فعاليات المهرجان، غدا بحفل يحيه الفنان عمر كمال، الذي حقق نجاحا منقطع النظير في أول أيامه بالغردقة.

وجاءت فاعليات اليوم الأول في شكل كرنفالي، يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات، بمشاركة الفنان رضا حامد، الذي قدم فقرة السحب على الجوائز بشكل كوميدي، لاقى استحسان الحضور.

وأشار أحمد فراج، رئيس المهرجان، إلى أن اختيار الغردقة لإقامة المهرجان جاء نتيجة كونها واجهة سياحية، لافتا إلى أنه يقام في دورته الرابعة بالمدينة، منوها إلى أنه شارك فيه بالسنوات الماضية، العديد من نجوم الرياضة والفن، بينهم الكابتن مجدي عبدالغني، والفنان "علاء مرسي، وإسماعيل الليثي، وطاهر أبوليلة، وحسن الهلالي".

وعبر المطرب عمر كمال عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، عبر فيديو نشره عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

جدير بالذكر، أن الغردقة استضافت عددا من المهرجانات والفعاليات الدولية، منها مهرجان الجونة في دورته الرابعة، من 23 حتى 31 أكتوبر الماضي.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن الغردقة قادرة على تنظيم تلك المهرجانات العالمية، التي تعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة خاصة، مؤكدا أن المدينة تملك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، من فنادق وإمكانيات مادية وبشرية.