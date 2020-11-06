الجيزة: لم نتلق قرارا بوقف موظفي العمرانية بسبب "المخدرات"

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي بشأن إيقاف أي موظف أو قيادي بحي العمرانية بتهم ثبوت إيجابية العينة الأولى لتعاطي المخدرات، في إطار تحليل مفاجئ لحملات تفتيشية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أن الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية للموظف الثابت إيجابية عينته، يتوقف على صدور تقرير رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأسماء الذين ثبت تعاطيهم المخدرات، وعليه يتم إبلاغهم رسمي بالواقعة وإيقافهم عن العمل.

وتابع المصدر: "حتى الآن الموظفين سيذهبون لأداء عملهم يوم الأحد بشكل طبيعي ما لم يصل خطاب تأكيد ثبوت إيجابية العينة".

خضع لعملية جراحية.. إيجابية تحليل المخدرات لنائب رئيس حي العمرانية

في وقت سابق، كشف مصدر بحى العمرانية لـ"الوطن"، أن لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، فاجأت موظفي حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، لإجراء تحليل للتأكد من عدم تعاطيهم أي أنواع من المواد المخدرة، لافتًا إلى أن نائب رئيس الحي كان عائدًا لعمله بعد خضوعه للجراحة ما أدى إلى ظهور نتيجة التحليل بأنها إيجابية، لافتًا إلى تعاطيه دواء "أفلوكساسين تارفيد" ودواء مسكنًا.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الطب الشرعي فرصة ثانية للموظف قبل العقوبة

فيما كشف مصدر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لـ"الوطن"، أنه بمجرد إخطار الموظف الخاضع للتحقيق بنتيجة العينة وثبوت إيجابيتها، من حقه أن يخضع للتحليل مرة ثانية، عن طريق لجنة خاصة بمصلحة الطب الشرعي، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي.

وأوضح، أنه إذا جاءت إيجابية للمرة الثانية هنا يبدأ تطبيق العقوبات على الموظف والمتمثلة في الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية.