نقيب الزبالين عن إدراج وظيفة عامل النظافة في البطاقة: سيصبح لنا حقوق

"موجة السحابة السوداء لم تعد تؤثر في مصر مثلما كان يحدث سابقًا"، تصريح للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أكدت خلاله أن الوزارة عملت على مدار سنوات كثيرة لتوعية الفلاحين بجمع القش، واستخدامه كعلف، فبدأت هذه الظاهرة تنحسر.

وتابعت فؤاد، أنها لا تتعامل ملف البيئة كعبارات تُلقن إلى المجتمع لكي يحفظها، لكن: "بنحاول مساعدة عمال النظافة.. بنحاول دلوقتي إننا نخليهم يبقى لهم مهنة في البطاقة وتأمين اجتماعي وجمعيات أهلية".

المقدس:وظيفة عامل النظافة سيكون لها حقوق كالحكومية

إدراج وظيفة عامل النظافة في بطاقة الرقم القومي خطوة وصفها شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، بـ"المهمة" لتحسين أوضاع تلك الفئة التي تعمل تحت غطاء الأعمال الحرة، وفي حال دمجها مع الحكومة ستصبح وظيفة لها حقوق كباقي الوظائف، بحسب تعبيره.

وتابع المقدس في حديثه لـ"الوطن" تعليقًا على تصريح وزيرة البيئة بقوله، إنه في حال إدراج وظيفة عامل نظافة في بطاقة الرقم القومي تساعد الدولة في تكوين قاعدة بيانات عن العاملين في تلك المهنة، وتضم معلوماتهم باختلاف أنواعهم سواء العاملين في إعادة التدوير أو المكلفين برفع النفايات الخطرة وغيرها من الأعمال المختلفة المكلف بها عامل النظافة، بما يساعد في منح تأمينات ومعاشات لهم.

وأضاف نقيب الزبالين، أنه في حال إدراج وظيفة عامل النظافة في بطاقة الرقم القومي سيتم توفير علاج له على نفقة الدولة في حال تعرضه للإصابة.