وزيرة البيئة: ندرس إدراج وظيفة عامل النظافة في بطاقة الرقم القومي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن موجة السحابة السوداء، لم تعد تؤثر في مصر مثلما كان يحدث سابقًا، وهو ما يعبر عن سنوات كثيرة عملت فيها الوزارة، لتوعية الفلاحين بجمع القش، واستخدامه كعلف، فبدأت هذه الظاهرة تنحسر.

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنها لا تتعامل ملف البيئة كعبارات تُلقن إلى المجتمع لكي يحفظها، لكن: "كل ملف في البيئة سواء مخلفات بلدية فإننا مثلًا نحاول مساعدة عمال النظافة.. بنحاول دلوقتي إننا نخليهم يبقى لهم مهنة في البطاقة وتأمين اجتماعي وجمعيات أهلية".

وتابعت: "أما بالنسبة إلى الفلاحة في المنزل التي تتعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية وتخبز به، ونتعامل مع ملف المحميات الطبيعية، ومن يعملون به هم شباب من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية".

وواصلت وزيرة البيئة: "نعمل على ملف ركوب الدراجات في جامعة الفيوم التي نسميها الدراجات التشاركية، ومن أدار هذا الملف كانت إحدى الشركات التي يديرها الشباب، وبالتالي هي من نفذت أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل".

وأردفت، أن الوزارة تنسيقية وتضع استراتيجيات وتهتم بعرض النماذج الناجحة، كما أنها باتت تتعاون مع كل الوزارات: "يوم الأربعاء الماضي، استعرضنا في مجلس الوزراء جهود الوزارة مع وزارة التخطيط لإتاحة معايير الاستدامة البيئية في خطة الدولة، ودمج البعد البيئي بكل الوزارات على غرار وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم".