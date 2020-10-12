وزيرة البيئة: عامل النظافة أنقذ مصر من كورونا وقت عزلنا في منازلنا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن عامل النظافة جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي للمخلفات، وللمرة الأولى بعد تطبيق قانون المخلفات، سيكون له الحق في المشاركة بشكل فاعل، بل وللمرة الأولى تعترف الدولة بوظيفته، وستدرجها في بطاقته الشخصية، باسم عامل إعادة التدوير، ويكفي أن في الوقت الذي كنا فيه جميعا في منازلنا خوفا من فيروس كورونا، كان هو في الشوارع لتعقيمها ليحمينا، وكان له دور فاعل في أن مصر خلال الموجة الأولى نجت من الفيروس بأقل أعداد.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، فى المؤتمر الذى عقدته شركة نستلة مصر، للإعلان عن إطلاق مبادرة "نستلة لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالتنسيق مع شركة CID للاستشارات، وشركة PayMob.

وذلك فى إطار جهود الدولة، ممثلة فى وزارة البيئة لتطوير نظم جمع المخلفات في مصر، واتساقا مع رؤية شركة نستلة العالمية لخدمة وتنمية المجتمعات وللمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وتابعت فؤاد أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للحد من المخلفات البلاستيكية، وتبنت الوزارة العديد من المبادرات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك منذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، التى تضم وزارات كل من البيئة والصناعة والمالية والتموين والصحة والتخطيط، حيث تم تنفيذ حوالى 55 ورشة عمل توعوية.

كما اتخذ محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء قرارات بمنع استخدام الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى إعلان الزمالك خالية من البلاستيك، حيث تم اتخاذ كل هذه الخطوات قبل إصدار قانون المخلفات الذي سيضم مادة للحد من استخدام البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث سيتم عمل مواصفات لهذه الاكياس لتصبح غير ضارة بالبيئة.

وتتضمن مبادرة "دورنا" لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية "تصميم نظام للتعويض العكسي "Reverse Credit System"، الذي ييسر على جامعي القمامة والتجار الوسطاء والورش الخاصة بمعالجة البلاستيك في منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التي يتم تجميعها والحصول على عائد مادي مع الالتزام بإعادة تدوير حد أدنى من البلاستيك شهريا.

ويساهم نظام التعويض العكسي فى تعظيم الأثر البيئي وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، وتمكين المرأة ومحو الأمية التكنولوجية لجميع المشاركين في هذا المبادرة.

ومن أجل تنفيذ تلك المنظومة الإلكترونية المبتكرة قامت شركة نستله بتدريب كل الفاعلين في القطاع غير الرسمي المشتركين فى نظام التعويض العكسي لكي يتمكنوا من الحصول على حوافزهم مباشرة باستخدام المحافظ الإلكترونية على هواتفهم المحمولة، ثم صرفها من المنافذ المختلفة كفروع شركات الاتصالات، كما تم تعيين فريق ميداني من شباب منشية ناصر للتدقيق وتيسير العمليات اليومية لإعادة تدوير البلاستيك ولضمان استدامة المنظومة الجديدة.