نقيب الزبالين يطالب بوضع أدوات الوقاية في كيس أسود: عمرنا مش بعزقة

طالب شحاتة المقدس نقيب الزبالين، وزارة التموين، بتوفير الكمامات والقفازات لجامعي القمامة، لحمايتهم من الإصابة.

وقال المقدس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "في البداية وكنا مستهترين وأحنا عندنا مناعة"، مشيرًا أنهم عرفوا أنهم بصدد وباء عالمي، ويجب عليهم اتباع تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف أن جامعي القمامة فئة كادحة ورواتبها 2500 جنيه، ولا تستطيع شراء كمامات وقفازات، لافتا إلى أنه قام بشراء كمامات وقفازات من صندوق النقابة، مطالبًا وزيرة البيئة بصرفها وتوفيرها لجامعي القمامة، للحفاظ عليهم وعلى المواطنين.

ونصح المقدس المواطنين، أن يضعوا أدوات الوقاية في كيس أسود ويغلقوه بشكل محكم، حتى لا يتعرض له عمال جمع وفرز القمامة، وأنهم فور عثورهم على هذا الكيس، سيتم نقله للمدفن الصحي فورًا، محذرًا من إمكانية نقل العدوى عبر هذه الأدوات، حال وضعها وسط القمامة بدون وضعها في كيس محكم الغلق.

وأكد المقدس، أن الحكومة خصصت 3 لجان للإشراف على دفن النفايات الخاصة بأدوات الوقاية والعزل، خوفًا من انتشار العدوى مضيفًا: "العمر مش بعزقة والعامل خايف على نفسه وأسرته".

وعرضت الحصري، فيديو قديم لنقيب الزبالين ولبعض الزبالين، وهم يؤكدوا أنهم لن يلتزموا بالكمامة والقفاز، لأن مناعتهم قوية، واعتادوا على العمل وسط الأمراض.