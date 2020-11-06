فيديو.. "فؤاد": السياحة البيئية منتج جديد يساهم في الاقتصاد القومي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خطة تطوير واحة سيوة تشمل محمية سيوة التي تبلغ مساحتها 7000 كيلو متر مربع ضمن الـ30 محمية من محميات مصر الطبيعية، وهذه الواحة مقسمة للجزء الغربي والشرقي والجزء الأوسطي، شارحة أن خطة تطوير محمية سيوة مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان وغيرها.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حديثها مع جومانة ماهر، مراسلة برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر الفضائية الأولى وON، أن هذه الاستراتيجية في تطوير المحميات بدأت منذ عام، وفي كل محمية يتم العمل على الجزء الأول الخاص باللوائح والتشريعات لضبط أنشطة معينة داخل المحميات، شارحة أن 97% من العاملين في محمية سيوة هم من المجتمع المحلي، ممن تعلموا وتدربوا وزاولوا المهنة.

وتابعت أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص بعمل أنشطة داخل المحمية، كاشفة أن وزارة البيئة طرحت لأول مرة مجموعة من المحميات على الموقع الإلكتروني الخاص بها لمحيات في الفيوم والغابة المتحجرة ودجلة، لإطلاق العنان للقطاع الخاص بتقديم الخدمات وللحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن واحة سيوة لديها الكثير من البحريات وأنواع فريدة من الحيوانات والحفريات والنباتات والزواحف، مؤكدة أن السياحة البيئية هي منتج لابد من التسويق له بشكل صحيح، كما أنها في الفترة المقبلة ستكون مختلفة وستساهم في الاقتصاد القومي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة منذ حوالي شهر أطلقت حملة للسياحة البيئية داخل شرم الشيخ، وفكرتها عبارة عن عمل ترويج للمحميات الطبيعية في 13 موقعًا ومن ضمنها سيوة، موضحة أن الوزارة تقوم بعمل إعادة تصالح مرة أخرى مع الطبيعية للاستمتاع بها وتنميتها.