بريد الوطن.. أنقذينا من تلوث مصنع حديد العامرية يا وزيرة البيئة

نعانى نحن أهالى شارع رضوان بالكيلو 28 بالطريق الصحراوى بالعامرية بالإسكندرية، من انتشار العوادم والأدخنة السامة التى تتطاير من مداخن مصنعين لإنتاج الحديد، فى المنطقة السكنية التى نعيش فيها، مما أدى إلى مشاكل صحية وبيئية لنا، وسبق أن تقدمنا بشكوى للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمنطقة غرب الدلتا «فرع الإسكندرية»، وتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشن حملة مكبرة على المنشأة المعنية والمصنع المجاور لها، وتم إجراء تفتيش بيئى ورصد عدد من المخالفات البيئية، وتمكنت الحملة من ضبط القائمين على المصنعين وتحرير محضر بقسم شرطة العامرية أول، ورغم ذلك عاودت المصانع عملها مرة أخرى، نناشد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التدخل لوقف تلك المخالفات.

أهالى المنطقة

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