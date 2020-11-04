وزيرة البيئة: جمعنا 622 ألف طن قش أرز حتى الآن

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية تمكنت من تجميع ما يقرب من 622 ألف طن قش أرز حتى الآن، أي ما يعادل نسبة 120% من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال عدد 700 موقع لتجميع القش.

وقال فؤاد، إن محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة قامت بتحرير عدد 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الوزارة نفذت عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وقد أسفرت تلك الحملات عن فحص عدد 18842سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد 14329 سيارة ومخالفة 4513 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 6863 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد 799 وتوقف عدد 5676 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة وكما تم ضبط عدد 388 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت فؤاد أن هذا العام شهد نشاطاً توعوياً مكثفاً من قبل الوزارة للمزارعين مع إلتزام القائمين بتنفيذ تلك الحملات بالإجراءات الوقائية فى ظل جائحة فيروس كورونا، وقد تمكنت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة من تنفيذ عدد 13281 نشاطاً توعوياً للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلال قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وقد وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 230 بلاغاً تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة.