حملة بايدن تتوقع الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي اليوم

توقعت حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، اليوم، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة اليوم والتي لديها 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، موضحة أن الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 5ر49% مقابل 2ر49 لصالح بايدن.

وأضافت القناة أنه لا يزال هناك نحو 163 ألفا و501 صوت لم يتم فرزها بعد بالولاية، إلى جانب أقل من 60 ألف صوت بريدي من المقرر انتهاء فرزها اليوم.

وحصل بايدن حتى الآن على 264 صوتا بالمجمع الانتخابي ولا يحتاج سوى ستة أصوات للفوز في الانتخابات.

يذكر أنه لم ينته بعد فرز الأصوات أيضا في ولاية جورجيا وأريزونا ونيفادا التي تعد أصوات كل منها في المجمع الانتخابي أقل من ولاية بنسلفانيا.