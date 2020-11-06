عاجل.. سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

تشهد الآن محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار بعد تغير مفاجئ في حالة الطقس، حيث انخفضت درجات الحرارة وساد تكاثر السحب والغيوم السماء قبل أن تهطل الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن حالة الطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتكاثف الشبورة المائية في فترات الصباح.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ومدينة الأسكندرية التي شهدت أمطار غزيرة على بعض المناطق وكانت متوسطة على المناطق الأخرى.

كما تتكاثف الشبورة المائية وتتواجد على الطرق بالصباح الباكر ولذلك يجب القيادة بهدوء على الطرق أثناء الصباح الباكر وأثناء سقوط الأمطار في المدن التي ستشهد أمطارا الفترة المقبلة.

فيما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في السعودية عن طقس اليوم إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

وتظهر بعض السحب المتفرقة، ومعتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة.

بينما أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تزيل الغيوم على معظم محافظات السلطنة، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار المتفرقة، مع تشكل السحب المنخفضة والضباب في فترات آخر الليل والصباح الباكر، على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الصحراوية من محافظة الظاهرة.