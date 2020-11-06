بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية

تنقل القناة الأولى المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة من محافظة المنوفية.

وأعلن الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن موضوع خطبة الجمعة سيدور حول عنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة لما تقتضيه طبيعة المرحلة.