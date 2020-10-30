سقط فجأة.. شاب يلقى ربه أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة في الأقصر

بعد وفاة رجل مسن، أمس الخميس، أثناء تأديته لصلاة الفجر بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لقي شاب ربه، عقب صلاة الجمعة، اليوم، في قرية البعيرات، التابعة لمركز القرنة بغرب الأقصر.

وقال شهود عيان، إن يوسف طه العدناني، 16 عاما، سقط أرضا عقب خروجه من أحد مساجد القرية، بعد أداء صلاة الجمعة، وتجمع الأهالي لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل نقله للمستشفى.

وأضاف شهود العيان أن المتوفي لا يعاني من أي أمراض، وكان يتمتع بصحة جيدة، ومن المقرر دفن الجثمان اليوم، عقب صلاة المغرب.

ولقى الحاج شعبان عبدالفتاح، 72 عاما، من منطقة أبوزعبل بمحافظة القليوبية، ربه أمس الخميس، أثناء سجوده؛ إذ مال على جانبه الأيمن، وصعدت روحه إلى بارئها، فشعر المصلون بحالة من الصدمة، وضربوا كفا على كف، مندهشين من الرجل الذى كان يقف على قدميه منذ لحظات، وفجأة سقط متوفيا، مرددين: "الله أكبر.. الله أكبر"،.

واعتاد الرجل أن يصلي في مسجد أبو بكر الصديق، الكائن بالمنطقة، القريب من منزله، ويُطيل في سجوده، ويكثر من الدعاء لنفسه بحسن الخاتمة، وفرج الهم ورفع البلاء عن أقاربه وجيرانه.