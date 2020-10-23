محافظ بني سويف يستمع لمطالب المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعض المواطنين، عقب أدائه صلاة الجمعة بشرق النيل، حيث استمع لعدد من المطالب والشكاوى التي تقدموا بها في مجال النظافة والإشغالات وبعض الخدمات في القطاعات الحيوية، فضلا عن بعض المطالب، فيما يتعلق بالظروف المعيشية والصحية لبعض المواطنين.

ووجه المحافظ المعنيين من الأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة هذه المطالب والشكاوى، على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد أدى شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكبير "الرضا"، وبحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة.

وتناولت الخطبة التي ألقاها الدكتور مبروك محمد إمام المسجد، سيرة نبي الرحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه الكريمة، بمناسبة ذكرى مولده العطرة، والتي ركزت على عدد من المحاور منها منزلة الرحمة في الإسلام وصور من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم.