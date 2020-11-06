تعقيم 585 مقرا انتخابيا في كفر الشيخ ايتعدادا لاستقبال الناخبين

انهت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، تجهيز 585 مقراً انتخابياً قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب المقررة غداً وعلى مدار يومين، حيث جرى إنشاء مظلات وتوفير مقاعد انتظار لراحة الناخبين، خوفا من سقوط أمطار عقب تحذيرات الأرصاد الجوية، كما جرى تعقييم المقار الانتخابية عبر فرق منتشرة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأجرى رؤساء المدن والقرى، جولات تفقدية للتأكد من إتمام الاستعدادات، حيث جرى التأكد من توصيل مرافق المياه والكهرباء لجميع المدارس، وكذلك رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التي تم اختيارها لتكون لجان للتصويت، بالإضافة لتوفير مواد التعقيم وكواشف حرارية في بعض المناطق لقيادس درجة حرارة المترددين من الناخبين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، الانتهاء من الجاهزية والاستعداد لجميع اللجان بنطاق المركز والمدينة، حيث اطمأن على رفع كفاءة النظافة، وتوصيل المرافق، وأماكن انتظار الناخبين، وكذلك أعمال تطهير اللجان، موجهاً إلى المتابعة المستمرة من قبل نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وكذا رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، بحل أي مشكلة أو معوقات خلال يومي الانتخابات، مشدداً على تواجد مندوب من كل قرية على رأس لجنة الانتخاب في كل قرية لتقديم الخدمات اللازمة، وحل أي مشكلة تتعلق بالمرافق.

وكانت المحافظة اعلنت إتمام الاستعدادات للانتخابات وشكلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية، كما جرى التأكيد على تواجد الموظفين في أماكن عملهم والدفع بهم للجان لتوفير الراحة للناخبين حال الحاجة لذلك، فضلاً عن التنسيق بين كافة المديريات.

كما كلفت المحافظة رؤساء المدن باختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلاً على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي، كذا تسهيل انتظار الناخبين، مؤكدًا على التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، وتوفير مولدات احتياطية وكشافات باللجان.