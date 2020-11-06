هبوط أرضي في شارع الشمس غرب الإسكندرية دون إصابات

شهد شارع الشمس بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، هبوطا أرضيا، اليوم الجمعة، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا بحدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 17 بشارع الشمس بمنطقة كرموز، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

وقالت سحر شعبان رئيس حي غرب، إن الحي أخطر شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، لمعاينة موقع الهبوط والتأكد من سلامة المواسير.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه تبين من المعاينة أن الهبوط طبيعي ومواسير الصرف والمياه سليمة، وجرى البدء في أعمال إصلاح وردم موقع الهبوط.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، الأربعاء الماضي، يفيد حدوث كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع "النصر"، ما أدى إلى تدفق مياه غزيرة، نتج عنها هبوط أرضي.

وأمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي انتقل إلى موقع الحادث، بقطع المياه والكهرباء عن المنطقة المحيطة بموقع الهبوط الأرضي، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، ووجه كافة الجهات المعنية بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث، ووجه كل الجهات المعنية بسرعة إصلاح كل الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وتم قطع المياه عن المنطقة، وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح، كما تم فصل التيار الكهربائي حفاظاً على سلامة المواطنين، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الطرق، لإصلاح الهبوط، فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن كمية المياه المتدفقة ليست ناتجة عن سقوط الأمطار اليوم، ولكنها نتيجة كسر بماسورة المياة الرئيسية بشارع "النصر"، ويجري إصلاحها على وجه السرعة.