اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية 

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، اليومP وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، والعجمي، والكيلو 21"، بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم.

وأشار البيان، إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه، قطر 1000 مم، خلف شركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، لحين عودة الضغوطات لطبيعتها فور الانتهاء من عملية الإصلاح.