الأحزاب السياسة تدعو البورسعيدية للاحتشاد أمام اللجان: اختر ممثلك

دعت الأحزاب السياسية ببورسعيد أهالي المحافظة إلى النزول إلى لجان الانتخابات غدا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وطالبتهم باختيار من يمثلهم، ودعا حزب "مستقبل وطن" الأهالي إلى دعم مرشح الحزب رقم 1 على المقعد الفردى فى الدائرة الأولى بورفؤاد، والشرق والعرب والضواحى وللقائمة الوطنية من أجل مصرواستعرض الحزب على صفحته بالفيس بوك الخطوات المتبعة للتصويت.

كما دعا حزب الشعب الجمهورى المواطنين للمشاركة على صفحته بالفيس بوك "لو عايز تغيير انزل غيّر بنفسك" واستعرض الحزب معلومات عن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وأوضح أنها تجرى فى 13 محافظة، وتبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وتستمر العملية الانتخابية على مدار يومين وطريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت هى أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا الكمامة، وغير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

من جانب آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتهاء المحافظة من استعداداتها لإجراء الانتخابات غدا، وأوضح أنه اجتمع مع اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد لبحث الاستعدادات النهائية وتأمين جميع اللجان والمقرات الانتخابية من الداخل والخارج وكذلك توفير حرم آمن للمواطنين ورفع جميع السيارات من أمام جميع اللجان.

وأشاد "الغضبان" بالدور الوطني لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم العمل ليلا ونهارًا، ودورهم المشرف فى أى حدث أو مناسبة مهمة للبلاد، مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد الذين استعدوا مبكرا من أجل تأمين انتخابات مجلس النواب والخروج بشكل مشرف ومنظم.