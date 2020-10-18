مسلم يُشيد بتنسيقية شباب الأحزاب: تُقدم كوادرا وتثري الحياة السياسية

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة السياسية في مصر، موضحا أن هذا الكيان قدم وجوها شابة كثيرة سواء لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، على المستوى الفردي أو القائمة، كما أن هذا الكيان من الكيانات التي بها قماشة واسعة من الاختلاف السياسي والفكري ولكن على أرضية الوطن.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هذا الكيان بداخله أشخاص تظل تتناقش وتختلف فيما بينها، ولكن لديهم مبادئ الخلاف ومبادئ السياسية، وفي النهاية تُعد التنسيقية هي "الملتقى" الذي ينصر فيه كل الأفكار الحزبية، "الناس تقعد تتناقش وتختلف، لكن عندهم مبادئ الخلاف وعندهم مبادئ السياسة، اعتقد أنها حتى الآن ناجحة بشكل كبير أنها تقدم كوادر جيدة سواء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن تجربة وجود غرفتين في مصر ممثلين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ليست بدعة مصرية، بل موجودة في عدد كبير من دول العالم، فمجلس الشيوخ لديه فرصة بحكم التنوع والعدد القليل من النواب وحُكم الخبرات وحكم الحكماء الموجودين بداخله، أن يُناقش القوانين سواء المكملة للدستور أو القوانين التي يُحيلها رئيس الجمهورية أو الخطط المختلفة والسياسيات المختلفة بشكل أهدى وأعملق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الشيوخ اقتراح قوانين، ولكن يستطيع فقط مناقشة القوانين وتعديلها ويرسلها مرة أخرى لمجلس النواب، "كل ده هيضيف للقوانين ونقدر بشكل أو بآخر الناس يبقى عندها دراية بالقوانين، الناس أحيانا اشتكت من سرعة البت في القوانين، وأن الأمور مش بتاخد وقتها في المناقشة، بس في ظل وجود المجلسين الناس هتلاقي القانون يخرج من لجنة يطلع على لجنة ويخرج من مجلس على مجلس، فرصة كبيرة للناس إنها تعرف إيه القانون بدل ما نكتشف بعد شوية أن فيه قانون بتطلع والناس مش عندها فكرة عنها".

وتابع: "يتم تشكيل الآن لجنة لإقرار اللائحة، والمجلس يعود للانعقاد 29 نوفمبر، وكل النواب أمامهم فرصة تاريخية إنه يحضر أجندته ويذاكر كويس ويأهل نفسه لدخول هذا المجال المهم".