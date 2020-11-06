وزيرة البيئة: محمية سيوة تمثل "التراث" ونعمل على تطويرها
كتب:
رضوى هاشم
02:28 م | الجمعة 06 نوفمبر 2020
افتتاح أعمال ترميم قرية شالي الأثرية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن واحة سيوة تمثل التراث، وترميم قرية شالي الأثرية باستخدام المواد الطبيعية وهو الملح الممزوج بالطين ما يسمى "الكرشيف"، يأتي في إطار الحفاظ على التراث بالعادات والتقاليد الخاصة بأهالي الواحة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن وجودها في سيوة اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي يأتي في إطار خطة وزارة البيئة الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، نظرًا لكون سيوة واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية وأكبرها وتتميز بتنوع بيولوجي من كائنات برية ونباتات وبحيرات فريدة من نوعها، إذ أن المجتمع المحلي يشكل 90% من العاملين في واحة سيوة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي بواحة سيوة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وأوضحت "فؤاد": نعمل على تطوير المحمية وسنحافظ على مواردنا الطبيعية من خلال المجتمع المحلي، لكي نستغلها للأجيال الحالية والمستقبلية".
وافتتح صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال ترميم مدينة شالي الأثرية التي تقع في واحة سيوة، والذي قامت بتنفيذه مجموعة نوعية البيئة الدولية، من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بلغ نصف مليون، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا بتنمية واحة سيوة، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة لسيوة، وأيضًا كمقصد سياحي فريد.