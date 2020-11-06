وزيرة البيئة: محمية سيوة تمثل "التراث" ونعمل على تطويرها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن واحة سيوة تمثل التراث، وترميم قرية شالي الأثرية باستخدام المواد الطبيعية وهو الملح الممزوج بالطين ما يسمى "الكرشيف"، يأتي في إطار الحفاظ على التراث بالعادات والتقاليد الخاصة بأهالي الواحة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن وجودها في سيوة اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي يأتي في إطار خطة وزارة البيئة الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، نظرًا لكون سيوة واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية وأكبرها وتتميز بتنوع بيولوجي من كائنات برية ونباتات وبحيرات فريدة من نوعها، إذ أن المجتمع المحلي يشكل 90%؜ من العاملين في واحة سيوة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي بواحة سيوة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.

وأوضحت "فؤاد": نعمل على تطوير المحمية وسنحافظ على مواردنا الطبيعية من خلال المجتمع المحلي، لكي نستغلها للأجيال الحالية والمستقبلية".

وافتتح صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال ترميم مدينة شالي الأثرية التي تقع في واحة سيوة، والذي قامت بتنفيذه مجموعة نوعية البيئة الدولية، من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بلغ نصف مليون، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا بتنمية واحة سيوة، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة لسيوة، وأيضًا كمقصد سياحي فريد.