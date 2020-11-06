 ضبط 1343قضية تموينية خلال 24 ساعة

انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1343) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 3٫97 طن "مقطعات كبده – مقطعات لحوم – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات مدون عليها عناوين وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص – كائن بمدينة السلام بالقاهرة).

ضبط ( 2٫06 طن "كبدة مجمدة – أسماك مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة اللحوم والأسماك المجمدة – كائن بمدينة كفر الشيخ بكفر الشيخ).

ضبط ( 1٫5 طن "دواجن – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص – كائن بمدينة السلام بالقاهرة).

ضبط ( 16٫06 طن سلع غذائية "زيت طعام – صويا – زبدة كاكاو – بودرة شيكولاتة – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 17720640 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائى) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص – كائن بالجيزة).

ضبط ( 2٫5 طن " جبن أبيض – زيتون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مستلزمات إنتاج – 530 عبوة "لبن رائب – زبادى – مسلى – أرز باللبن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص – كائن بالرمل بالإسكندرية).

ضبط ( المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن ببرج العرب بالإسكندرية) ، بحوزة (275 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها –1 ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية لإستخدامها فى الإستيلاء على الدعم المقرر للبطاقات الذكية المضبوطة – 450 كيلو جرام سكر تموينى مدعم – 228 عبوة زيت تموينى مدعم – 350 كمامة مخصصة للصرف لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداولها بالأسواق قدرت قيمتها بـــ 10448 جنيه قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء ).

ضبط ( 10300 كمامة طبية معقمة مخصصة للعمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية فقط ومحظور تداولها خارج المستشفيات – 1200 عبوة "كحول إيثلى – حقن – كريم طبى – ميرول" محظور تداولها خارج بنك الدم بالمستشفيات الحكومية) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية – كائن بتلا المنوفية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.