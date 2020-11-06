لورديانا: أعشق فيفي عبده والرقص الشرقي.. ولا أحب المكياج

أعربت الراقصة البرازيلية لورديانا، عن عشقها للفنانة فيفي عبده والرقص الشرقي، وذلك في سياق ردها على عدد من أسئلة الجمهور عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام".

شخصيتي لم تتأثر بعد الشهرة

وعن سؤالها بمدى تغير شخصيتها بعد الشهرة التي حققتها مؤخرا قالت، "لم تتأثر شخصيتي بعد الشهرة وتصدري التريند فأنا ما زلت أنا، فقد تعلمت الرقص في السابعة من عمري، حيث كنت أرقص الباليه والجاز، بالإضافة إلى أن والدتي باليرينا منذ أن كان عمرها 17 عاما، كانت تتعلم الرقص من خلال فيديوهات مصوره ومدرسين".

وعن الرقص الشرقي وحبها للفنانة فيفي عبده، أوضحت "عشقي لمصر والحضارة المصرية يجعلني أنجذب للرقص الشرقي فأنا عاشقة لفيفي عبده جدا ولرقصها وأنا أحب المرأة المصرية، وبدأت الحصول على كورسات لتعلم اللغة العربية حتى أستطيع التواصل مع الجمهور المصري الحبيب".

أحافظ على رشاقتي بالرقص والنظام الصحي

وحول حياتها الشخصية وتعلقها بأدوات التجميل، كشفت أن لديها شقيقان يصغرانها في العمر، أما عن المكياج فقالت "من طبيعتي إنني لا أحبه بل أضعه من أجل الشغل وأحاول الحفاظ على رشاقتي من خلال الرقص واتباع نظام صحي".

واشتهرت لورديانا في مصر من خلال فيديو مهرجان "اخواتي"، الذي رقصت عليه في أحد مراكز التجميل.

وأعربت لورديانا عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي ظهرت ترقص خلاله على مهرجان إخواتي لفرقة الصواريخ، مشيرة إلى أنه جاء عن طريق الصدفة.

وقالت لورديانا عبر تصريح سابق لـ"الوطن"، إنها كانت في أحد مراكز التجميل البرازيلية في القاهرة من أجل الخضوع لعدد من جلسات العناية بالأظافر والشعر، ورقصت على المهرجان من أجل إسعاد الموظفين العاملين في المكان.