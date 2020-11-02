فيديو.. لورديانا تقلد فيفي عبده وترقص بالجلباب والمنديل الأزرق
كتب:
ياسمين محمود
03:31 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
الراقصة لورديانا
انتشر مؤخرا فيديو للراقصة البرازيلية لورديانا وهي ترقص في أحد الأفراح، مرتدية ملابس فيفي عبده الشهيرة الجلباب البلدي الأبيض وعلى رأسها منديل أزرق وفي وسطها منديل أيضا باللون الأزرق وهو اللبس الذي اشتهرت به الفنانة فيفي عبده بعد مسرحيتها الشهيرة "حزمني يا".
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لورديانا حققت مؤخرا مليون مشاهدة بعد ظهورها الأول في كليب "قشطة بالزبادي "مع المطرب الشعبي محمود الليثي، كما تلقت مؤخرا العديد من العروض للمشاركة في كليبات غنائية بعد ظهورها في الفيديو الشهير "إخواتي".