المدارس في الأسبوع الثالث: وفيات وشائعات وأخبار سارة

انتهى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد، والذي كان مليئًا بالأحداث والأزمات التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالأخبار السعيدة المتعلقة بالمعلمين، أو بالجدل حول بعض القضايا أو حزنًا في بعض المدارس، "الوطن"، تبرز أهم تلك الأحداث.

وفاة معلمة في طابور الصباح بالدقهلية

بالتزامن مع بداية الأسبوع وتحديدًا يوم السبت الماضي، توفيت "نبيلة عبد القادر" معلمة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التي تقع في قرية أويس الحجر بمركز المنصورة في الدقهلية، بعد سقوطها على الأرض فجأة أثناء وقوفها في طابور الصباح، ونقلها زملائها إلى مركز طب الأسرة، وهناك أكد الأطباء وافتها متأثرة بسكتة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

شائعة إغلاق المدارس

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن إغلاق المدارس في منتصف شهر نوفمبر الجاري بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، ولكن نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الشائعة وأكد أن الوزارة لا تسعى لغلق المدارس أو حتى تعليق الدارسة خلال الفترة المقبلة بسبب الموجة الثانية من كورونا.

موافقة مجلس النواب على زيادة مرتبات المعلمين

من ضمن الأخبار السعيدة هذا الأسبوع كانت مع إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موافقة مجلس النواب على الزيادات في مرتبات المعلمين التي كان أعلنها الوزير من قبل، والتي تضمن بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.

وفاة طالبة في الجيزة بعد انتهاء طابور الصباح

في محافظة الجيزة وتحديدًا داخل مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، توفيت داليا طارق أحمد، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، حيث أنها غادرت طابور الصباح وأثناء توجهها إلى حجرتها الدراسية سقطت على الأرض مغشية عليها، ونُقلت إلى الغرفة الصحية داخل المدرسة، وبعد استدعاء طبيب من مستشفى البراجيل والكشف عليها، أكد أنها قد فارقت الحياة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

التطعيم ضد الالتهاب السحائي

بدأت العديد من المدارس بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان، تطعيم طلاب مرحلة رياض الأطفال ضد الالتهاب السحائي، وكان التطعيم بموافقة ولي الأمر قبل حصول الطالب على جرعة التطعيم المقررة.

أزمة تخفيض المصروفات

منشور أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية بشأن إلغاء زيادات المصروفات الدراسية للعام الدارسي الحالي في المدارس الخاصة والدولية واللغات، أحدث جدلا واسعًا على صفحات السوشيال ميديا، وأوضح حقيقة المنشور، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أنه لم يكن بيانًا إعلاميًا ولكنه مجرد خطاب داخلي تم إرساله للمديريات التعليمية من أجل إبلاغهم بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي، وأنه سيعقبه تعليمات تنفيذية أخرى، وأنه الخطاب لا يعني تطبيقه سواء بأثر رجعي أو بشكل فوري.

مبادرة الكشف على أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، انطلقت في هذا الأسبوع الفعاليات الخاصة بالمبادرة الرئاسية في الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي، بالإضافة إلى مراجعة الحالة الصحية لكافة طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 13 مليون طالب.