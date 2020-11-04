"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن منشور تخفيض المصروفات الدراسية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهودها لإنجاح العام الدراسي الجديد، وسط صعوبات وتحديات جائحة كورونا، كما تعمل على حل جميع الأزمات التي تقع بين أولياء الأمور والعديد من المدارس الخاصة بسبب التأخر في دفع المصروفات الدراسية، ومنع أبنائهم الطلاب من دخول المدارس إلا بعد سداد المصروفات المتأخرة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، أرسلت وزارة التربية والتعليم منشورا لجميع المديريات التعليمية، للمطالبة بإلغاء الزيادة المقررة على المصروفات الدراسية هذا العام، أو تخفيض المصروفات، ويستعرض "الوطن" في النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن منشور المصروفات الدراسية.

ما أسباب إرسال منشور بتخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للمديريات التعليمية؟

- منشور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي تم إرساله للعديد من المديريات التعليمية، هدفه تخفيف الضغط على الآسر، بسبب ضيق الحالية المادية، التي نتجت عن جائحة كورونا، ووضع مقترحات بكيفية سداد أولياء الأمور المصروفات على أقساط شهرية، وما زال هذا المنشور مقترحا ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

متى سينفذ إلغاء الزيادات المقررة على المصروفات الدراسية هذا العام؟

- المنشور تم إرساله لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وبدورها ستقوم بإرساله للمدارس الخاصة سواء العربي أو اللغات أو الدولية، وننتظر رد جميع المدارس يوم الأحد المقبل، سواء بتطبيق المقترحة أو تأجيله.

هل هناك قرار بمنع الطلاب من دخول المدارس بسبب التأخير في دفع المصروفات الدراسية؟

العديد من المدارس الخاصة قامت بالفعل بمنع بعضا من التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من دخول المدرسة وعدم حضور الحصص الدراسية إلا بعد قيام أولياء الأمور بتسديد جميع متأخيرات أقساط المصروفات الدراسية، وعقب ذلك سيتم السماح لهم بالدخول.

وماذا كان رد التعليم على منع التلاميذ من دخول المدارس؟

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بعدم أحقية المدارس بمنع دخول التلاميذ للمدرسة وربط ذلك بدفع المصروفات الدراسية، وأكدت على السماح لجموع الطلاب بدخول الفصول الدراسية وحضور الحصص المدرسية، والقيام بالتواصل مع ولي الأمر، وفي حال عدم سداد المصروفات، يتم نقل الطالب إلى مدرسة حكومية، مع إلزام ولي الأمر بدفع كل المستحقات المالية للمدرسة.

كيف يمكن تجنب حدوث المشكلات بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور؟

لابد أن يكون هناك صيغة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، في كيفية سداد المصروفات الدراسية وطريقة السداد، مع التأكيد على عدم منع دخول الطالب إلى المدرسة وحضور الحصص الدراسية حال التأخر في دفع المصروفات الدراسية، ويتم التعامل مع ولي الأمر وليس حرمان الطالب من دخول المدرسة.