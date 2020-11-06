صورة.. مستشار رئيس الوزراء يؤكد الاستجابة لحالة الطفل ياسين

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تمت الاستجابة من قبل وزارة الصحة لحالة الطفل ياسين، والبالغ من العمر عامين ونصف العام من محافظة الفيوم، والذي يعاني من مشاكل بالكبد.

وكتب هاني يونس عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لكل اللي أرسل لي هذه الاستغاثة.. اطمنوا رجال منظومة الشكاوى الحكومية تعاملوا معها على الفور.. شكرا لهم ولرجال وزارة الصحة المحترمين.. تحيا مصر".

وأضاف يونس: "تم التواصل مع أم الطفل يس، التي أفادت أن ابنها يعاني من مشاكل بالكبد لا تعرف طبيعة المرض وتوجهت إلى مستشفى جامعة الفيوم معهد الكبد، بعد الكشف على الطفل أبلغوها باحتياج الطفل إلى ألبومين زجاجة كل 15 يوما لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيقرر الأطباء احتياجه إلى جراحة من عدمه وأن تكلفة الألبومين باهظة ويقوم متبرعون وفاعلو خير بتوفيرها".

وتابع يونس: "وتم التواصل مع مديرة فرع التأمين الصحي بالفيوم وإبلاغها بالاستغاثة أفادت بإرسال الطفل إلى مكتبها مباشرة غدا السبت 2020/11/7 الساعة 9 صباحا ومعه الأوراق والتقارير الطبية وسيتم صرف لها العلاج مباشرة الذي يحتاجه الطفل، وتم إبلاغ الأم بذلك وإفادتها أنه سيتم المتابعة معها غدا".