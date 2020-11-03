هاني يونس ينشر فيديو لتفقد رئيس الوزراء متحف البريد المصري

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه "متحف البريد المصري"، الذي يعد تحفة أثرية، وطور مؤخرا، ويحكي قصة البريد المصري منذ بدأ الخليقة، وهو مزار جديد للمصريين والأجانب أيضا.

وعلق "يونس" على الفيديو، قائلا: "قصة البريد منذ بدأ الخليقة حتى الحمام الزاجل الذي كان يستخدم في البريد لتوصيل الرسائل موجود، وأيضا خريطة خطوط الحمام الزاجل في عصر المماليك، مفيش عظمة أكتر من كده، وعرض أيضا أول مكتب لرئيس البريد في مصر وصورة لعصر محمد علي عندما أدخل البريد لمصر".

وأضاف المستشار الإعلامي: "المتحف يضم أيضا أختام البوسطة، طوابع البريد، ملابس المواطنين الذين كانوا يعملوا في البريد، الشنط الذي كان يوضع فيها الظروف الخاصة بالرسائل"، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء يتفقد أيضا المتحف، مؤكدا: "سيتم استعادة تاريخنا وكل حضارتنا وكل شيء جميل كان في مصر سنعيده مرة أخري، وأن المكان المتواجدين فيه حاليا كان في حالة يرثي له، ولكن عاد مرة أخري بشكل أحسن مما كان عليه يوم إنشاؤه، وهي دي مصر، تحيا مصر".

وأشار "يونس" إلي أن متحف البريد المصري يعرض لنا أيضا طرق ووسائل توصيل البريد بداية من الجمل، والحصان، والبواخر، وعربات توصيل البريد، وحتى الحمام الزاجل.

وانتقل الفيديو إلى قاعة الأعلام الذين صدرت طوابع بأسمائهم وصورهم: توفيق الحكيم، وعباس العقاد، وطه حسين، وعبدالله النديم، والبارودي، وهدي شعراوي، ونجيب محفوظ، وعبدالرحمن الشرقاوي، ومحمد حسين هيكل، وأحمد شوقي، وأحمد أمين، وأحمد زويل، والرئيس محمد أنور السادات، وعلي مبارك، وجمال حمدان، وأم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ: "والله مصر دي تاريخ بتجمع ما بين الفن والثقافة والعلم، مصر دي بلد التاريخ".